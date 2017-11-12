П. Воробьёв: в олимпийской сборной России была очень хорошая атмосфера

Тренер-консультант олимпийской сборной России Пётр Воробьёв прокомментировал победу команды на Кубке Германии, впервые с 1993 года.

Кубок Германии. Россияне обыграли словаков и выиграли турнир, у Макеева покер

«Первая оценка турнира, его напряжённости и хорошей организации — это количество зрителей, пришедших на трибуны, их интерес к матчам. Была просто потрясающая атмосфера для участников. Было очень хорошее представительство: сборные Словакии и Германии играли составами, которыми, скорее всего, примут участие в Олимпийских Играх, только у американцев, наверное, состав был не оптимальный.



Что могу сказать о сборной России: в каждом матче всё складывалось не так просто, как виделось потом на табло. Всем трём командам мы проигрывали по ходу встречи, даже 0:2. Большую роль сыграло большинство, оно срабатывало в каждой игре. Например, с теми же американцами три их первых удаления закончились нашими голами. В команде была очень хорошая атмосфера, если бы этого не было, отыграться в трёх матчах было бы совсем сложно. Я думаю, что турнир удался со всех точек зрения. В том числе с той, что приходилось преодолевать сложности, в связи с этим была серьёзная конкуренция. В итоге соперник не мог справиться с подготовкой нашей сборной и ее командной мотивацией. Очень радует, что ребята прониклись духом того, что они выступают под флагом российской сборной. Подводя итог, назвал бы это самым важным», — цитирует тренера пресс-служба ФХР.