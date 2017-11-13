Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: Марун повалил Уилсона в стиле ММА и подрался с ним

Хоккей

«Вашингтон «Кэпиталз» на домашней площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам со счётом 2:1.

В концовке первого периода нападающий «Эдмонтона» Патрик Марун при противоборстве в средней зоне повалил на лёд форварда «Вашингтона» Тома Уилсона в стиле ММА. Оба игрока получили по две минуты за грубость. Выйдя со скамеек для штрафников, Уилсон подрался с Маруном, за что каждый получил ещё по пятиминутному удалению.

Видео эпизодов можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент