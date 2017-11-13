«Анахайм» — «Тампа»: Наместников признан второй звездой матча

«Тампа- Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» со счётом 2:1.



Второй звездой встречи был признан нападающий «молний» Владислав Наместников, который открыл счёт во втором периоде. Он провёл на площадке 17 минут 10 секунд, нанёс четыре броска в створ и забил гол, а также выиграл четыре из девяти вбрасываний. Первой звездой стал вратарь «Анахайма» Джон Гибсон, третьей – защитник «Тампы» Виктор Хедман.

Видео гола Наместникова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.