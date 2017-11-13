Петерссон: в Шведской лиге скучнее, после выезда вечером дома, никакой романтики

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился мнением о различиях между КХЛ и Шведской лигой и отметил, что длительные выезды в России делают лигу разнообразнее и интереснее.



«В смысле географии играть в Шведской лиге гораздо скучнее. Поехал играть на выезде, а вечером уже дома. Никакой романтики! То ли дело в КХЛ, когда ты отправляешься на четыре выездных матча подряд. В такие периоды ты проводишь много времени в коллективе, с ребятами из твоей команды. Мне это очень нравится», — цитирует Петерссона пресс-служба клуба.