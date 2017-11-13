С. Зубов: во втором перерыве сказал игрокам «Сочи», чтобы они больше бросали

Главный тренер “Сочи” Сергей Зубов поделился впечатлениями от встречи с “Витязем”, в которой его подопечные победили со счётом 4:2.



“Хорошая победа. Очень слабо начали. Мы позволили сопернику использовать среднюю зону. Вкатывались очень много. У “Витязя” было преимущество по броскам и голевым моментам, но наш вратарь отлично сыграл. Ребята под шайбу бросались. В третьем периоде у нас был шанс в большинстве, и мы его использовали.



Что сказал команде во втором перерыве? Больше бросать. Что с Падакиным? С ним всё хорошо”, — передаёт слова Зубова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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