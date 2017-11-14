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Воронин: после игры со СКА вратаря Налимова нужно отправлять на Олимпиаду

Хоккей

Нападающий дальневосточного «Адмирала» Кирилл Воронин после матча с петербургским СКА (0:2) высоко оценил игру голкипера «моряков» Ивана Налимова.

«Надо было забивать, сравнивать. Показали характер, надо от этого оттолкнуться, набирать обороты. Хочу отметить Ваню Налимова — с такой игрой он просто красавец! После такой игры его надо брать на Олимпиаду», — приводит слова Воронина официальная группа «Адмирала» в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным в игре с «Адмиралом»
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК СКА Иван Налимов
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