Воронин: после игры со СКА вратаря Налимова нужно отправлять на Олимпиаду

Нападающий дальневосточного «Адмирала» Кирилл Воронин после матча с петербургским СКА (0:2) высоко оценил игру голкипера «моряков» Ивана Налимова.
«Надо было забивать, сравнивать. Показали характер, надо от этого оттолкнуться, набирать обороты. Хочу отметить Ваню Налимова — с такой игрой он просто красавец! После такой игры его надо брать на Олимпиаду», — приводит слова Воронина официальная группа «Адмирала» в социальной сети «ВКонтакте».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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