Рясенский заключил с «Трактором» полноценный контракт после двух пробных

Защитник Евгений Рясенский заключил полноценный контракт с «Трактором» до конца сезона, сообщается в «твиттере» KHL Media Team. Ранее хоккеист был в команде на пробном соглашении, причём подписывал его дважды. В первый раз — в конце сентября, во второй — в конце октября, оба раза срок договора составлял один месяц.

В этом сезоне 30-летний Рясенский провёл за «Трактор» три матча и не отметился набранными очками, а всего в КХЛ на его счету 18 заброшенных шайб и 78 передач в 451 матче при показателе полезности «+2».