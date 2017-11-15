Пашков: Вестерлунд висит на нитке, терпение руководства имеет свойство лопаться

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал неудачное выступление «Салавата Юлаева» в последних матчах (четыре поражения в пяти играх) и оценил шансы тренерского штаба Эркки Вестерлунда доработать сезон.

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«Причины неудачного выступления заметны. Многие говорят, что тренер – основная причина неровного прохождения «Салаватом Юлаевым» регулярного чемпионата. Что-то в этом, наверное, есть. Заметен перманентный кризис. Он вялотекущий, чем всё это кончится – трудно сказать. Для одной из ведущих команд России подобная ситуация нетерпима. «Салават», болельщики команды и республика всегда рассчитывают на лидерство, в клуб вкладываются средства и усилия. Ноябрьская пауза, когда могли снять тренера, прошла для Эркки Вестерлунда безболезненно. Такими темпами он может дотянуть и до декабрьского перерыва. В таком случае финский тренерский штаб наверняка будет заканчивать сезон. Если же не дотянет, то сезон закончит кто-то другой. Эта бригада висит на тонкой нитке, но руководство проявляет большое терпение, которое имеет свойство лопаться. Причём в самый неожиданный момент», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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