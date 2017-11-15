«Барыс» — «Авангард»: Сауторн подрался с Меньшиковым

Во втором периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — «Авангард» произошла драка. На 31-й минуте матча перчатки скинули защитник омской команды Виталий Меньшиков и игрок обороны команды из Астаны Джордон Сауторн. Они получили по пять минут штрафа.
Ранее по окончании первой двадцатиминутки произошла массовая потасовка. Потасовки возникали и во второй трети матча до драки.
«Барыс» — «Авангард»: по окончании первого периода произошла массовая потасовка
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