Худобин: мне выпала роль второго вратаря, надо её выполнять

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин порассуждал о своей роли в команде.

«Травма в начале сезона? Сейчас всё хорошо. Если бы я себя на сто процентов не чувствовал, то на лёд бы не выходил. Тяжело себя держать в игровом ритме, когда редко выпускают? Это очень нелегко. Часто с Евгением Набоковым на эту тему разговариваю. Сидеть на скамейке и ждать своего часа – это трудно. Сейчас у меня такая роль в команде, и я ничего не могу с этим поделать. Если бы ещё какая-нибудь команда дала шанс – это другое дело. А пока такой перспективы нет, и мне выпала роль второго вратаря. Значит, надо её выполнять.



Насколько трудно адаптироваться в Северной Америке? Если честно, поначалу было тяжело. Ты приезжаешь в чужую страну, где всё совершенно другое – культура, язык, еда, даже дороги. Мне повезло с русским помощником и людьми, у которых я жил, когда только приехал в Канаду. Они мне здорово помогли. Потом я вернулся на год в Магнитогорск, активно общался с вратарём Трэвисом Скоттом. Я мечтал играть в НХЛ, поэтому нужно было пройти этот этап. Я английский до сих пор учу. А вообще в Канаде быстро подтянуть удалось, примерно за полсезона. Мне очень хотелось научиться хорошо говорить по-английски.

С кем из русских хоккеистов поддерживаю связь? Чаще всех созваниваюсь с Колей Кулёминым. В этом году пока не удалось увидеться с нашими ребятами из «Кэпиталз» – с Женей Кузнецовым и Саней Овечкиным. А так обычно, когда я в Вашингтоне бываю или когда парни в Бостон приезжают, мы всегда встречаемся, на ужин ходим», — цитирует Худобина «Советский спорт».