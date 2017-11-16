Плющев: травма Мозякина стала бы потерей для любого клуба и сборной

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о травме лидера «Магнитки» Сергея Мозякина, полученной в матче со «Спартаком». В 30 матчах сезона на счету Мозякина 31 (15+16) очко при показателе полезности «-1».

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«Не думаю, что «Металлург» не решит вопрос с плей-офф. Что касается Сергея Мозякина, то это потеря не только для такого клуба, как «Металлург». Конечно, его травма – потеря для уральцев, да и вообще стала бы потерей для любой команды, даже для сборной. Видимо, существуют объективные моменты всех этих неудач у Магнитогорска. Ушли базовые игроки, на которых всё держалось. Да, вернулись Ли и Береглазов, но результата пока всё равно нет. Тяжёлые времена у клуба, теперь ещё и новый тренер. Но, повторюсь, вопрос с попаданием «Металлурга» в восьмёрку вряд ли стоит поднимать, команда его решит», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Видео, где Мозякин получает травму, можно посмотреть также на канале КХЛ в YouTube.