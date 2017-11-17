Глава ИИХФ хочет создать европейскую лигу, способную конкурировать с НХЛ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, выступавший на конференции PrimeTime Sports Management в Торонто, поделился планами на ближайшие годы.



«Мне бы хотелось начать создавать европейскую лигу, которая смогла бы конкурировать с НХЛ за таланты, и со временем создать соперничество между двумя континентами. Мы никогда не будем похожи на НХЛ – я имею в виду деньги, арены и прочее. Но моя мечта – построить базу для сильной, стабильной европейской лиги, которая была бы конкурентом НХЛ. Это породило бы соревнование между Северной Америкой и Европой. Для болельщиков это было бы чем-то особенным.

Надеюсь, что со временем НХЛ и молодёжная CHL примут решение о том, чтобы приглашать меньше европейских игроков. Многим хоккеистам не стоит уезжать слишком рано: они мечтают уехать в Америку, но делают это слишком рано. Возможно, они ещё недостаточно зрелы или не имеют достаточно таланта. Лучше создать им условия в Европе, чтобы до 23-24 лет они играли дома, а уезжали в зрелом возрасте», — приводит слова Фазеля The Athletic.

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