КХЛ будет ежегодно увеличивать количество допинг-проб на 10%

17 ноября в Москве прошло заседание правления КХЛ, на котором обсуждалась стратегия развития лиги до 2023 года. Одним из направлений развития стала борьба с допингом.

Матч открытия сезона-2018/19 в КХЛ запланирован на начало сентября

«КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности РУСАДА и изоляции России от международного антидопингового движения. Антидопинговые мероприятия станут неотъемлемой частью развития лиги в последующие годы. Планируется ежесезонное увеличение количества допинг-проб не менее чем на 10%. Учитывая необходимость повышения антидопинговой грамотности персонала клубов и игроков, лига разработает антидопинговую образовательную программу», — отмечается в официальном пресс-релизе лиги.