Хуснутдинов: старт сезона КХЛ в сентябре – это хорошо, в августе все отдыхают

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов подвёл итоги заседания правления КХЛ.

Матч открытия сезона-2018/19 в КХЛ запланирован на начало сентября

«На правлении обсуждались серьёзные вопросы. Взяли тайм-аут подготовить свои предложения. Думаю, что перенос старта сезона на сентябрь – это хорошо. В августе все отдыхают, окончание каникул. Первые числа сентября – это правильно. В том числе и с точки зрения посещаемости. Много времени уделяется сборной? Мы про это говорили, но подход один: мы играем для того, чтобы у нашей страны была сильная сборная. Поэтому все необходимые перерывы клубы воспринимают спокойно.

На тему нашего возможного недопуска на Олимпиаду затрудняюсь говорить. Думаю, что мы поедем туда», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.