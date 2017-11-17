Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хуснутдинов: старт сезона КХЛ в сентябре – это хорошо, в августе все отдыхают

Хоккей

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов подвёл итоги заседания правления КХЛ.

Матч открытия сезона-2018/19 в КХЛ запланирован на начало сентября

«На правлении обсуждались серьёзные вопросы. Взяли тайм-аут подготовить свои предложения. Думаю, что перенос старта сезона на сентябрь – это хорошо. В августе все отдыхают, окончание каникул. Первые числа сентября – это правильно. В том числе и с точки зрения посещаемости. Много времени уделяется сборной? Мы про это говорили, но подход один: мы играем для того, чтобы у нашей страны была сильная сборная. Поэтому все необходимые перерывы клубы воспринимают спокойно.

На тему нашего возможного недопуска на Олимпиаду затрудняюсь говорить. Думаю, что мы поедем туда», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Морозов: КХЛ сохранит приоритетное взаимодействие с ФХР по паузам для сборных
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ОИ-2018
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент