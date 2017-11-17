Тротц — о крупном поражении от «Колорадо»: абсолютно разочарован, очень сердился

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал крупное поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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«Мы весь сезон плохо начинаем матчи. Мы оказываемся не готовы к старту. Не выигрываем единоборства. Я был абсолютно разочарован, очень сердился. Было много разных эмоций. Я ожидал от команды намного большего, ожидал удачного начала. Мы же были медленными и вялыми. Мы говорили о том, что начало матча будет очень важным, но пропустили в первой же смене», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.