Мельничук — об итогах суперсерии: ничего сложного не было

Вратарь молодёжной сборной России Алексей Мельничук подвёл итоги суперсерии со сборными канадских юниорских лиг.

Канадцы выиграли у молодёжной сборной России 12 суперсерий из 15

«В целом мы неплохо провели эту серию выставочных матчей. С таким плотным графиком, который у нас был, результат 3-3 скорее положительный. Однако, конечно же, всегда хочется большего. Сложности? Да не было ничего сложного. До старта серии мы хорошо потренировались. Хоть времени и было не так много, нам удалось найти некую «химию» друг с другом.



К серии буллитов в заключительном матче я был морально готов. Жаль, что не удалось её выиграть, но это жизнь, такое бывает, свои серии ещё обязательно выиграем. Главный вывод, который я сделал из турнира, — у нас хороший коллектив, который может дойти до конца. Главное работать, тогда всё будет хорошо», — цитирует хоккеиста официальный сайт ФХР.