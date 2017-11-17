Коньков: в матчах «Авангардом» особый накал, это сибирское дерби

Капитан «Сибири» Сергей Коньков прокомментировал встречу с «Авангардом» (0:1).

«Хорошая игра, команды бились, старались играть на победу. Были удаления, которые мы выстояли, «Авангард» хорошо атаковал, зарабатывали эти удаления. В третьем периоде матч шёл до гола. Так получилось, что в нашей зоне соперник хорошо сыграл, мы не смогли перекрыть диагональные передачи, бросок – гол. Прикладывали все усилия, чтобы выровнять игру, у нас были моменты, надо добавлять в реализации.

Два периода мы старались играть очень аккуратно, в первую очередь нужно было обезопасить свои ворота, ну а когда ты проигрываешь, то ничего не остаётся, как выравнивать положение и идти в атаку.

Думаю, что качество прошлой игры в Ханты-Мансийске и сегодня, оно разное. С «Югрой» у нас многое не получалось, хотя мы вытащили игру на последней минуте. Здесь особый накал, здесь прекрасно понимали, что будет бой между двумя командами. Все прекрасно понимают, что это сибирское дерби. Конечно, мы всегда ощущаем поддержку наших болельщиков, их сегодня приехала не одна сотня, большое спасибо им», — передаёт слова Конькова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.