Форварды «Ак Барса» Ткачёв и Ландер пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

Нападающие «Ак Барса» Владимир Ткачёв и Антон Ландер пропускают матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА из-за болезни, сообщил тренер команды Александр Завьялов.



«Приболели два центральных нападающих», — сказал Завьялов в эфире КХЛ ТВ.



Из-за недостатка центрфорвардов во втором звене казанцев вместо Ткачёва вышел защитник Василий Токранов. Идёт второй период, «армейцы» ведут со счётом 2:0 благодаря голам Никиты Нестерова и Андрея Кузьменко.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.