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Форварды «Ак Барса» Ткачёв и Ландер пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

Хоккей

Нападающие «Ак Барса» Владимир Ткачёв и Антон Ландер пропускают матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА из-за болезни, сообщил тренер команды Александр Завьялов.

«Приболели два центральных нападающих», — сказал Завьялов в эфире КХЛ ТВ.

Из-за недостатка центрфорвардов во втором звене казанцев вместо Ткачёва вышел защитник Василий Токранов. Идёт второй период, «армейцы» ведут со счётом 2:0 благодаря голам Никиты Нестерова и Андрея Кузьменко.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Токранов заменит Ткачёва во втором звене «Ак Барса» в матче с ЦСКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК ЦСКА Антон Ландер Владимир Ткачёв
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