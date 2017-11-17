Форварды «Ак Барса» Ткачёв и Ландер пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

Нападающие «Ак Барса» Владимир Ткачёв и Антон Ландер пропускают матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА из-за болезни, сообщил тренер команды Александр Завьялов.
«Приболели два центральных нападающих», — сказал Завьялов в эфире КХЛ ТВ.
Из-за недостатка центрфорвардов во втором звене казанцев вместо Ткачёва вышел защитник Василий Токранов. Идёт второй период, «армейцы» ведут со счётом 2:0 благодаря голам Никиты Нестерова и Андрея Кузьменко.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Токранов заменит Ткачёва во втором звене «Ак Барса» в матче с ЦСКА