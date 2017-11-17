«Локомотив» после удаления Квартальнова одержал волевую победу над «Салаватом»

«Локомотив» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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В первом периоде счёт открыл Филип Ларсен, затем Антон Бурдасов увеличил преимущество. Перед стартом второй двадцатиминутки за спор с судьёй до конца матча был удалён главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. Егор Коршков сократил отставание, а на старте третьего периода Стаффан Кронвалль, реализовав большинство, сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, и за 10 секунд до его окончания победу хозяевам принёс Якуб Накладал.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.