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«Локомотив» после удаления Квартальнова одержал волевую победу над «Салаватом»

Хоккей

«Локомотив» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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В первом периоде счёт открыл Филип Ларсен, затем Антон Бурдасов увеличил преимущество. Перед стартом второй двадцатиминутки за спор с судьёй до конца матча был удалён главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. Егор Коршков сократил отставание, а на старте третьего периода Стаффан Кронвалль, реализовав большинство, сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, и за 10 секунд до его окончания победу хозяевам принёс Якуб Накладал.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 2 0:2, 1:0, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Ларсен (Умарк) – 15:53 (5x4), 0:2 – Бурдасов (Майоров, Коротков) – 18:11 (5x5), 1:2 – Коршков (Красковский, Черепанов) – 26:01 (5x5), 2:2 – Кронвалль (Козун, Контиола) – 40:31 (5x4), 3:2 – Накладал – 64:50 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Салават Юлаев Дмитрий Квартальнов
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