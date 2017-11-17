Квартальнов: судью Бондаря не оскорблял, ему на меня пожаловался лайнсмен

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

«Локомотив» после удаления Квартальнова одержал волевую победу над «Салаватом»

«Эркке, большое спасибо. Хочу сказать, я очень счастлив, что имел возможность работать с таким, не побоюсь, великим тренером, великим человеком, великой персоной. Тяжёлая игра для нас. Сказал ребятам огромное спасибо. Мы ожидали две тяжёлые игры. У каждого тренера есть свой момент, это всё на нас лежит. Тяжело даются победы. Сегодня важная победа, она подхлестнёт команду. Была проделана огромная работа, некоторые, может, и не делали её никогда. Для меня тоже первый опыт — принять команду по ходу сезона. Перерыв, надеюсь, пойдёт на пользу.

Плохое начало? Поменяли звенья, хотели повести в счёте. Но не получилось. Ребята — молодцы, выдержали непростую игру. Молодцы, помощники, они проделали сумасшедшую работу, когда меня не было на лавке. Мы принимаем решение, кто выходит. Были подсказки, корректировки. Сработали хорошо.

Когда начинал карьеру тренера, я был жёсток, даже жесток с судьями. Для меня сегодня очень большой сюрприз. Никакого оскорбления в адрес Бондаря сказано не было, вообще никакого! Он подъехал первый. Ему не понравилось, что лайнсмен сказал ему, что я не очень хорошо с ним обращался в первом периоде. Был момент: мне показалось, что игрок поднял ногу и был офсайд, и я сказал лайнсмену, чтобы он был внимательнее. Он пожаловался. Я разговаривал спокойно. Сказал Бондарю: после ЦСКА был неприятный момент, мол, вы мне сказали: «Ты меня послал». Но никаких оскорблений не было.

Что касается дебюта Коновалова, у нас есть тренерский штаб, все имеют право голоса, но последнее решение за мной. Вместе решили выпустить Коновалова", — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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Видео удаления Квартальнова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.