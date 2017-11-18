А. Фёдоров: в подсознании «Салавата» сидит — сыграть аккуратно, не проиграть

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров рассказал о причинах поражения его команды во встрече с ярославским «Локомотивом» (2:3 ОТ).



«Не могу сказать, что в нашей игре что-то надломилось. Мы действительно неплохо начали. И, может быть, нам не хватило ещё одного гола, чтобы сломать им игру и чувствовать себя спокойно. А так получилось, что они забили одну шайбу, вернулись в игру, поддавили, выровняли. Потом сравняли счёт, и игра пошла до гола. «Локомотиву» чуть побольше повезло, но и у нас ведь было много моментов, чтобы выиграть.



Овертайм «три на три» — развлечение для болельщиков, но для хоккеистов это та же работа. Всё равно в подсознании больше сидит, чтобы сыграть аккуратно, не потерять шайбу, не проиграть. Особенно у нашей команды сейчас. Но всё равно у обеих команд были моменты, бросали, боролись довольно жёстко. В моём столкновении с Козуном ничего такого не было, просто неудачно упали», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

Итоги дня КХЛ: «Локомотив» победил без Квартальнова. А что с Уфой? «Салават» упустил преимущество в две шайбы и потерпел восьмое поражение в десяти последних матчах.