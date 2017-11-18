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Стиллман: «Адмирал» очень хотел победить, Налимов провёл отличный матч

Хоккей

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Фредрик Стиллман поделился впечатлениями после уверенной домашней победы в матче с минским «Динамо» (5:0).

«Очень хотели победить после неудачных матчей. Вышли с хорошим настроем со всей энергией – всё получилось. Отчасти, может быть, нам повезло где-то. Налимов провёл отличный матч, как и вся команда», — приводит слова Стиллмана официальная группа «Адмирала» в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

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Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Динамо Минск Фредрик Стиллман
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