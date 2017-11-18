«Куньлунь» — СКА: Кинэн заменил вратаря Хелльберга, но вскоре вновь выпустил

В первом периоде матча китайского «Куньлуня» и петербургского СКА главный тренер «Ред Стар» Майк Кинэн после двух пропущенных голов заменил голкипера Маркуса Хелльберга на Александра Скрынника.



После того как Скрынник во втором периоде пропустил шайбу, его заменили, и Хелльберг вновь появился на льду, пропустив шайбу через минуту после своего возвращения на лёд.



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