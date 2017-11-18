Мартемьянов: болельщики имели право уйти до конца игры, если она им не нравится

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором его команда потерпела поражение в серии буллитов со счётом 1:2 Б.



«Поздравляю «Динамо» с победой. Они сыграли лучше нас. У нас много претензий к игрокам, кроме вратаря. Он сражался. Нападающие плохо выходили из зоны. Замена Горшкова на Литовченко? В какой-то мере она себя оправдала. То, что болельщики ушли за несколько минут до игры, я могу сказать, что это их право. Если им не нравится игра команды, то они имеют право так реагировать», — цитирует тренера официальный сайт ХК «Динамо»,

«Амур» отыгрался за четыре секунды до сирены, но уступил московскому «Динамо»