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В. Воробьёв: «Динамо» много создаёт в атаке, но мало забивает

Хоккей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился эмоциями от встречи с «Амуром», в которой его команда победила со счётом 2:1 Б.

«Интересный матч получился, много было моментов. Мы сыграли, как и хотели, строго в обороне и на контратаках. Вратарь «Амура» играл здорово. Мы хотели сыграть строго. Игра шла до гола. Оно практически так и получилась. Хорошо, что смогли повести в счёте и жаль, что не дотерпели. Возвращаемся в Москву с хорошим настроением.

Доволен ли игрой в атаке? Много создаём, но мало забиваем. Чтобы выигрывать матчи спокойно, надо больше забивать», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

«Амур» отыгрался за четыре секунды до сирены, но уступил московскому «Динамо»
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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