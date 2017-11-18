В. Воробьёв: «Динамо» много создаёт в атаке, но мало забивает

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился эмоциями от встречи с «Амуром», в которой его команда победила со счётом 2:1 Б.



«Интересный матч получился, много было моментов. Мы сыграли, как и хотели, строго в обороне и на контратаках. Вратарь «Амура» играл здорово. Мы хотели сыграть строго. Игра шла до гола. Оно практически так и получилась. Хорошо, что смогли повести в счёте и жаль, что не дотерпели. Возвращаемся в Москву с хорошим настроением.



Доволен ли игрой в атаке? Много создаём, но мало забиваем. Чтобы выигрывать матчи спокойно, надо больше забивать», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

«Амур» отыгрался за четыре секунды до сирены, но уступил московскому «Динамо»