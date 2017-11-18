Юрзинов-мл.: скорее всего, «Куньлунь» допустил просчёты в период «предсезонки»

Бывший главный тренер китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об игровых проблемах пекинской команды, которая из 15 последних матчей проиграла 13.



«Думаю, что весной и летом в клубе было достаточно времени для того, чтобы провести хорошую селекцию. В клуб в основном были приглашены хорошие, качественные игроки, имеющие опыт выступления в НХЛ и АХЛ, игроки европейских сборных. Поменялся и стиль игры, он стал чисто североамериканским. Сложно сказать, в чём причины неудач, но, скорее всего, были допущены просчёты в период предсезонной подготовки к чемпионату, по составу команда может реально претендовать на попадание в четвёрку на востоке», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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«Куньлунь» проиграл 13 из 15 последних матчей