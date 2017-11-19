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10-я шайба Анисимова в сезоне принесла победу «Чикаго» в Питтсбурге

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 2:1.

Густав Форслинг вывел гостей вперёд на 13-й минуте, на 48-й минуте Мэтт Ханвик сравнял счёт, а спустя 20 секунд Артём Анисимов снова обеспечил преимущество «Чикаго», забросив свою 10-ю шайбу в сезоне. Этот гол стал победным в противостоянии в Питтсбурге.

Забивший в третьем матче кряду Анисимов получил 17 минут игрового времени, заработав коэффициент полезности «-1». Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду чуть больше 21 минуты, заработав две минуты штрафа.

Эпизод с победным голом Анисимова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Чикаго».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Форслинг (Дебринкэт, Тэйвз) – 12:32 (5x4), 1:1 – Ханвик (Шихэн) – 48:00 (4x5), 1:2 – Анисимов (Шмальц, Кейн) – 48:21 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов
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