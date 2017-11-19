10-я шайба Анисимова в сезоне принесла победу «Чикаго» в Питтсбурге

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 2:1.



Густав Форслинг вывел гостей вперёд на 13-й минуте, на 48-й минуте Мэтт Ханвик сравнял счёт, а спустя 20 секунд Артём Анисимов снова обеспечил преимущество «Чикаго», забросив свою 10-ю шайбу в сезоне. Этот гол стал победным в противостоянии в Питтсбурге.



Забивший в третьем матче кряду Анисимов получил 17 минут игрового времени, заработав коэффициент полезности «-1». Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду чуть больше 21 минуты, заработав две минуты штрафа.

Эпизод с победным голом Анисимова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Чикаго».