Руссель: игра с Радуловым и Бенном — отличный опыт

Нападающий «Даллас Старз» Антуан Руссель поделился впечатлениями от игры в тройке с Александром Радуловым и Джемми Бенном. Команда из Техаса оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Даллас» нанёс поражение «Эдмонтону», на счету Радулова гол и передача

«Игра с Радуловым и Бенном — это отличный опыт. Когда есть шанс поиграть с этими ребятами, мы наращиваем интенсивность, играем просто, и за счёт этого делаем много хороших вещей. Как это произошло сегодня», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео гола Радулова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.