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«Сент-Луис» одолел «Ванкувер», на счету Тарасенко 5 бросков и «-1»

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» и проиграл второй матч подряд. В 20 матчах сезона на счету команды 9 побед. «Сент-Луис» одержал вторую победу подряд и 15-ю в 21 матче сезона. «Блюзмены» вырвали победу в овертайме со счётом 4:3. В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Владимир Соботка, Джоэль Эдмундсон и Брэйден Шенн. В составе проигравших шайбы забросили Брок Бисер, Марус Гранлунд и Свен Берчи.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 20 минут и 30 секунд. Россиянин не набрал очков, нанёс в створ ворот 5 бросков. Показатель полезности составил «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 4 1:1, 2:1, 0:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Бисер (Берчи, Хорват) – 11:44 (5x5), 1:1 – Парэйко (Штястны, Апшолл) – 18:34 (5x5), 2:1 – Гранлунд (Эрикссон, Бьега) – 25:23 (4x5), 3:1 – Берчи (Эрикссон, Ванек) – 30:58 (5x4), 3:2 – Соботка (Штястны, Данн) – 33:10 (5x5), 3:3 – Эдмундсон (Штястны, Пьетранджело) – 44:46 (5x5), 3:4 – Шенн (Шварц, Данн) – 62:41 (3x3)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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