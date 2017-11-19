«Сент-Луис» одолел «Ванкувер», на счету Тарасенко 5 бросков и «-1»

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» и проиграл второй матч подряд. В 20 матчах сезона на счету команды 9 побед. «Сент-Луис» одержал вторую победу подряд и 15-ю в 21 матче сезона. «Блюзмены» вырвали победу в овертайме со счётом 4:3. В составе победителей отличились Колтон Парэйко, Владимир Соботка, Джоэль Эдмундсон и Брэйден Шенн. В составе проигравших шайбы забросили Брок Бисер, Марус Гранлунд и Свен Берчи.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 20 минут и 30 секунд. Россиянин не набрал очков, нанёс в створ ворот 5 бросков. Показатель полезности составил «-1».

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