Анисимов: Квартальнов пытался вмешиваться в работу лайнсменов, за что и удалили

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод с удалением главного тренера ярославского «Локомотива» Дмитрия Квартальнова в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

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«Во время игры Дмитрий Вячеславович Квартальнов пытался вмешиваться в работу линейных арбитров. По всем методическим указаниям судья сделал всё совершенно правильно, когда перед вторым периодом подъехал к нему и хотел поговорить.

Согласно указаниям и установкам Департамента судейства, главный арбитр подъехал к скамейке вместе с линейным судьёй, чтобы тот слушал, о чём беседуют тренер с главным судьёй. И после их непродолжительной беседы был выписан дисциплинарный штраф до конца игры главному тренеру «Локомотива». У судьи есть опция выписать малый скамеечный или большой штраф. Это зависит от того, насколько сильным было оскорбление. Главный судья принял решение выписать большой», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владислав Уткин.

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