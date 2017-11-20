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«Вегас» победил «Лос-Анджелес», Карлссон оформил дубль

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей двумя голами отличился Вильям Карлссон (1-я и 12-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Коди Икин (10) и Алекс Так (59). У «Лос-Анджелеса» голы забили Тревор Льюис (29) и Таннер Пирсон (52).

Это поражение стало для «Кингз» пятым в шести матчах. «Голден Найтс» одержали третью победу в последних четырёх играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 2 3:0, 0:1, 1:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Карлссон (Смит) – 00:55 (5x5), 2:0 – Икин (Лейпсик) – 09:21 (5x5), 3:0 – Карлссон (Смит) – 11:22 (5x5), 3:1 – Льюис (Иафалло) – 28:35 (5x5), 3:2 – Пирсон (Кемпе, Даути) – 51:45 (5x5), 4:2 – Так (Икин) – 58:58 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Вегас Голден Найтс
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