«Вегас» победил «Лос-Анджелес», Карлссон оформил дубль

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей двумя голами отличился Вильям Карлссон (1-я и 12-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Коди Икин (10) и Алекс Так (59). У «Лос-Анджелеса» голы забили Тревор Льюис (29) и Таннер Пирсон (52).

Это поражение стало для «Кингз» пятым в шести матчах. «Голден Найтс» одержали третью победу в последних четырёх играх.