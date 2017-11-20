НХЛ дисквалифицировала форварда «Нэшвилла» Уотсона на две игры за толчок на борт

НХЛ дисквалифицировала нападающего «Нэшвилл Предаторз» Остина Уотсона на два матча за толчок на борт форварда «Колорадо Эвеланш» Доминика Тонинато. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.



Уотсон за это нарушение был удалён до конца игры. Для хоккеиста эта дисквалификация стала первой в карьере.

«Нэшвилл» победил «Колорадо» со счётом 5:2, следующие два матча команда проведёт с «Виннипег Джетс» (21 ноября) и «Монреаль Канадиенс» (23 ноября).

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.