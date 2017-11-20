Мартемьянов: при 2:2 «Амур» шёл вперёд, хоккейный бог оказался на нашей стороне

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо». В третьем периоде хабаровчане упустили преимущество в две шайбы, но в итоге победили в овертайме со счётом 3:2.

«Спасибо болельщикам, которые терпеливо поддерживали весь матч. Игра складывалась непросто, напряжённо. Мы к ней готовились — нам нужны были очки. Спасибо парням за то, что при счёте 2:2 шли вперёд, правильно оборонялись, и в итоге хоккейный бог оказался на нашей стороне, позволив забросить в овертайме решающую шайбу. Хочу отметить, что «Динамо» выглядит очень прилично. Поэтому рад непростой победе», — цитирует Мартемьянова пресс-служба минского «Динамо».

«Амур» упустил преимущество в 2 шайбы в третьем периоде, но обыграл «Динамо» Мн

Видео победного гола Олега Ли можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.