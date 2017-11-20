Вей: вратари «Сибири» почему-то особенно удачно играют с «Барысом»

Нападающий астанинского «Барыса» Линден Вей прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (0:4).



«Матч получился неплохим, но «Барыс» сыграл слишком слабо в обороне. Мы проиграли много единоборств, хотя боролись, старались играть максимально жёстко. По идее соперник должен был быть менее свежим, но вышло так, что перерыв не пошёл нам на пользу. Про ситуацию с вратарями «Сибири» мы не задумывались. У новосибирцев здорово играют оба голкипера, и почему-то им особенно удаются матчи против нас. И Красиков, и Салак хорошо делают свою работу.



Игра за сборную Канады на Кубке Карьяла была хорошим опытом, я получил много положительных эмоций, но сейчас фокусируюсь исключительно на клубных делах. Как я отнесусь к ситуации, если КХЛ объявит бойкот и не отпустит игроков на Олимпиаду? Я не думаю об этом. Моё дело – играть в хоккей, а подобные решения от меня не зависят», — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



Отметим, что «Сибирь» выиграла у «Барыса» все три матча в нынешнем регулярном чемпионате, а две победы были одержаны новосибирцами всухую (оба раза 4:0).

«Сибирь» разгромила «Барыс», обыграв клуб из Астаны уже третий раз в сезоне