Абрамов: возможно, в КХЛ стоит больше доверять молодёжи

Нападающий команды QMJHL «Викториявилль» Виталий Абрамов поделился мнением о количестве молодых талантов в КХЛ.



«Многим молодым дают шансы в КХЛ, а многим — нет. Всё зависит от случая. Толванену действительно доверяют, ставят в большинство, он постоянно играет, поэтому у него и есть возможность проявить себя. Молодому нужен шанс, чтобы показать себя. Возможно, в КХЛ стоит больше доверять молодёжи. Мне постоянно говорят, что с такими габаритами я не буду играть на высшем уровне. Но стараюсь доказать своей игрой, что это просто слова, а на деле я могу играть не хуже, чем большие игроки.



Сделал всё правильно три года назад, что уехал в Канаду. Мы Виталием Владимировичем Прохоровым поговорили после этого несколько раз, он меня понял, больше не обижался. Так что осталось всё это в прошлом, сейчас смотрю только в будущее», — сказал Абрамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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