П. Зубов: «малыш» Морозов 2 раза ошибся, пришлось его на лавочке «погреть»

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Барысом» (4:0).



«Команда сегодня понравилась, хотя итоги стоит подводить после второго матча с «Барысом». «Малыш» Морозов у нас два раза ошибся, соперник выходил один на один, но это были запланированные потери. Пришлось его немного на лавочке «погреть», чтобы совсем не поплыл. Но парень перспективный и, думаю, справится с психологическим давлением.



«Барыс» — удобный соперник для «Сибири»? Не думаю, что так можно говорить. Мы в Нижнекамске тоже играли, сразу получили 0:4, хотя выглядели хорошо. На такие счета вообще не надо смотреть. Идёт «заруба», чемпионат очень длинный, у всех разные паузы. Всё равно у нас есть проблемы, и игровые, и индивидуальные. Тот факт, что с «Барысом» играем два матча подряд, может сказаться двояко. Соперник выйдет злым, он уже и в концовке первой игры действовал «в кость», посылал нам месседж», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» разгромила «Барыс», обыграв клуб из Астаны уже третий раз в сезоне