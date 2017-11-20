Скабелка: «Авангарду» пришлось отбрасываться, это заслуга «Ак Барса»

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Ак Барсом», которая завершилась победой его команды со счётом 4:3 Б.



«Матч понравился всем. Для тренеров, может, не все моменты были позитивными. Главное, что обе команды хотели выиграть, проявили характер. Игра держала в напряжении, были ошибки, но, думаю, обе команды заслужили очки.



Почему стали удаляться? Нас подвела дисциплина, после пропущенного гола команда просела, начала отбрасываться, но это заслуга соперника — «Ак Барс» начал играть в давление», — приводит слова Скабелки «Спорт Бизнес Online».

«Ак Барс» отыгрался с 0:2, но потерпел поражение от «Авангарда» в серии буллитов