Аболс: в какой-то степени странная игра, но «Лада» не опускала рук

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от игры с «Северсталью», которая закончилас со счётом 4:5 Б.



«В какой-то степени странная игра. В первом периоде очень легко пропускали, за исключением шайбы Кагарлицкого. Нельзя сказать, что плохо играли в обороне. В меньшинстве упал защитник, момент — гол. В большинстве бросили, попали в ноги, выход «в ноль» — гол. Да, это наши ошибки. Хорошо, что руки не опустили. Перетасовали звенья, чтобы с 1:3 и 2:4 отыграться. Но буллиты лучше исполнила «Северсталь»», — приводит слова Аболса официальный сайт «Северстали».

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