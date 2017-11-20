Гулявцев: два очка «Северстали» — тоже неплохо, они сейчас нам очень нужны

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча с тольяттинской «Ладой», который завершился победной его подопечных со счётом 5:4 Б.



«Мы два раза вели в счёте с разницей в две шайбы, но не проконтролировали это преимущество. Тем не менее выиграли по буллитам. Два очка, я считаю, тоже неплохо. Не буду говорить много по игре, мы заработали сегодня очки, они нам очень важны. Я хочу поблагодарить команду за игру», — приводит слова Гулявцева официальный сайт команды из Череповца.

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