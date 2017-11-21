Хичкок — о травмах Ганзала: только набирает форму — и тут же травма, жалко его

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок прокомментировал повышенную травматичность нападающего Мартина Ганзала, который получил травму руки и пропустит около недели.



«Марти жалко. Такое с ним происходит уже в третий или четвёртый раз: как только набирает форму, сразу же получает травму. Он старается, но травмируется в игре, в которой может сыграть ключевую роль», — приводит слова главного тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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