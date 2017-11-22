Шенн — о драке Тарасенко: когда так делает наш лучший игрок, это многое значит

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3) прокомментировал драку Владимира Тарасенко с защитником Мэттом Беннингом.

«Когда твой лучший игрок так поступает, другие тоже будут так делать. Я отвернулся и даже не знал, что Тарасенко вызывает соперника на бой. Это командная игра, он вступился за меня. Когда видишь, как Влади сбрасывает перчатки и защищает своего партнёра, это многое значит», — сказал Шенн в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

Видео драки Тарасенко можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».