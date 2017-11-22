Зарипов: самые реальные предложения из НХЛ были от «Рейнджерс» и «Сент-Луиса»

Нападающий Данис Зарипов рассказал о переговорах с клубами НХЛ и беседе с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дэйли.

Зарипов: с НХЛ хорошо поговорили, но в приоритете у меня «Ак Барс» 36-летний нападающий — о месяцах борьбы за правду, предложениях из НХЛ и возвращении в большой хоккей.

«Два самых реальных предложения из НХЛ были от «Рейнджерс» и «Сент-Луиса». От «Блюз» совсем недавно. По определённым причинам у нас не получилось до конца договориться. С «Рейнджерс» были очень близки к этому, я почти подписал контракт. Мы действительно очень долго разговаривали с вице-комиссаром НХЛ. Билл Дэйли очень положительно обо мне отозвался после нашего разговора. На самом деле беседа получилась очень продуктивной. Он хотел убедиться, что я хороший человек и профессиональный спортсмен. Мы затронули много тем, как о хоккее, о допинге, так и просто о жизни. Хорошо поговорили, после чего они моментально приняли решение, что мне спокойно можно ехать в любой клуб НХЛ и подписывать с ним контракт», — сказал Зарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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