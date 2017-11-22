Гуськов: такой разгром может стать последней каплей для руководства «Салавата»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал итоги «зелёного дерби». «Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Удивлён таким результатом, и не только я. Вряд ли кто-то мог представить такой счёт. Хотелось бы отметить игру «Ак Барса» и то, что команда на протяжении всего матча не позволила себе удалиться. Это немаловажный фактор, который позволил выиграть. Плюс 100% реализация большинства. Для казанской команды это прорыв. Ошибок у «Салавата» было предостаточно, поэтому соперник ими воспользовался. Ткачёв — молодец. Отметил бы, что у всех, кто сегодня забивал, была мрачная полоса — и у Глинкина, и у Ткачёва, и у Потапова.

Думаю, не только эта игра навеяла мысли об изменениях в уфимской команде. И ранее ходили слухи. Но тем не менее это поражение может стать последней каплей для руководства «Салавата», и изменения какие-то будут.

Такой Зарипов, которого мы знаем, нужен любой команде. Приоритетом для Даниса является «Ак Барс». Сейчас, когда травмирован Азеведу, Зарипов, естественно, усиление. В данный момент он очень нужен казанской команде», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.