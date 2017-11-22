Панин — о разгроме от «Ак Барса»: хотелось бы извиниться перед болельщиками

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за результат и такую игру. Не знаю, что ещё сказать. Все всё видели. Просто извинения», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

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Также видео доступно на официальном канале «Салавата» в YouTube.