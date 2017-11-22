Логинов: «Салават» зашёл в тупиковую ситуацию, дальше так нельзя играть

Капитан «Салавата Юлаева» Александр Логинов прокомментировал разгром от «Ак Барса» (0:5) в первом «зелёном дерби» текущего сезона.

«Ак Барс» разгромил «Салават» в первом в сезоне «зелёном дерби»

«Особо говорить нечего, просто хочется принести извинения болельщикам за такую безобразную игру дома в таком матче. Я не знаю, что с командой произошло сегодня. Перед игрой разговаривали, настраивались биться за каждую шайбу. Но этого не было. Я не знаю, с чем это связано и чем это объяснить. Завтра будем разговаривать, собираться. Потому что дальше так нельзя играть. Мы зашли в тупиковую ситуацию. Перед болельщиками уже просто-напросто неудобно.

Оправданий не может быть. Здесь нужно выходить и игрой доказывать, возвращать доверие болельщиков. Больше нечего сказать.

Речь не о том, что могут главного тренера снять, могут кого угодно уволить с такой игрой. Надо выходить и биться. Мы проиграть можем по-разному. Мы на шаг сегодня везде уступали, и в борьбе, и в бросках практически никакой угрозы не создали у чужих ворот», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.

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