Ткачёв — о разгроме «Салавата»: не сказать, что они «поплыли»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:0). Хоккеист набрал в этом матче 3 (2+1) очка.

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«Сегодня должны были больше забивать. Хорошо, что все сегодня играли с самоотдачей, самоотверженно. Все выполнили игровое задание и реализовали свои моменты, и это стало ключевым фактором. Такие матчи всегда отличаются атмосферой – не важно, в Уфе это или в Казани. Думаю, всем интересно наблюдать за такими играми.



Не важно, где мы играем. Всегда нужно показывать красивый и классный хоккей. Будем работать, чтобы продолжить в таком же духе. Все голы были хорошие, все ребята — молодцы.



Не сказать, что они «поплыли». Они здорово сыграли в обороне, организованно. Главное было, чтобы мы не расслабились. Такой результат может расслабить перед ответной игрой, которая будет уже скоро? Надеюсь, такого не будет», – передает слова Ткачёва «БИЗНЕС Online».