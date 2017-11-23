Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Коламбус» победил «Калгари» в овертайме, Бобровский оформил «сухарь»

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу в домашней встрече с «Калгари Флэймз». В основное время счёт открыт не был, а в середине овертайма решающую шайбу забросил Джош Андерсон.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам. Артемий Панарин сыграл 20 с половиной минут. Победная серия «Блю Джекетс» теперь составляет пять матчей.

Эпизод с голом Андерсона можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.

В параллельном матче игрового вечера игроки «Каролины Харрикейнз» потерпели сокрушительное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», результат игры — 1:6. Крис Крайден и Йеспер Фаст стали авторами дублей.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 0
0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Андерсон (Фолиньо) – 62:02 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 6
1:3, 0:0, 0:3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Крайдер (Смит, Миллер) – 00:52 (5x5), 0:2 – Зибанеджад (Шей) – 02:26 (5x5), 1:2 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 08:50 (5x4), 1:3 – Кэри (Веси, Холден) – 10:47 (5x5), 1:4 – Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) – 40:20 (5x4), 1:5 – Фаст (Хейз, Нэш) – 45:45 (5x5), 1:6 – Фаст (Кампфер) – 52:26 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент