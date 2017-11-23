«Коламбус» победил «Калгари» в овертайме, Бобровский оформил «сухарь»

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу в домашней встрече с «Калгари Флэймз». В основное время счёт открыт не был, а в середине овертайма решающую шайбу забросил Джош Андерсон.



Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам. Артемий Панарин сыграл 20 с половиной минут. Победная серия «Блю Джекетс» теперь составляет пять матчей.

Эпизод с голом Андерсона можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.

В параллельном матче игрового вечера игроки «Каролины Харрикейнз» потерпели сокрушительное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», результат игры — 1:6. Крис Крайден и Йеспер Фаст стали авторами дублей.