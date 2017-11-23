Плэтт: тренеры держали ЦСКА собранным, поэтому мы продолжали забивать

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт поделился впечатлениями от матча с «Сочи», в котором его команда победила со счётом 6:3.

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«Классно начали, сразу же повели 2:0. Конечно, всегда, когда рано достигаешь преимущества в счёте, это влияет на игру и на настроение в целом. Мы играли спокойно и расслабленно, но в то же время контролировали игру. Соперник очень много фолил на нас. Конечно, после первого периода было сложно показывать свой максимум. Это человеческая природа. Когда у тебя что-то хорошо получается, расслабляешься. Но тренеры хорошо сработали. Они держали нас собранными, и поэтому мы продолжали забивать», — сказал Плэтт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.