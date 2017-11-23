Защитник Зият Пайгин намерен вернуться из АХЛ в Россию. «Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в опросе: «Кому ещё из российских игроков нужно вернуться в КХЛ из Америки?».

Контракт защитника Пайгина с «Эдмонтоном» расторгнут

Варианты ответа предложены следующие:

Михаил Воробьёв («Лихай Вэлли», АХЛ)

Сергей Толчинский («Шарлотт», АХЛ)

Денис Гурьянов («Техас», АХЛ)

Максим Мамин («Спрингфилд», АХЛ)

Иван Барбашёв («Чикаго», АХЛ)

Ярослав Дыбленко («Бингемтон», АХЛ)

Евгений Свечников («Гранд-Рапидс», АХЛ)

Антон Слепышев («Эдмонтон», НХЛ)

Кто-то другой.

Проголосовать можно на playbuzz.

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