«Нефтехимик» вернул форварда Порядина из фарм-клуба

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» отозвал из своего фарм-клуба — пермского «Молота-Прикамье» — форварда Павла Порядина. Об этом информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.



21-летний нападающий провёл в Высшей хоккейной лиге два матча, набрав одно очко за голевую передачу. В КХЛ на счету игрока в текущем сезоне 20 матчей, одна заброшенная шайба и четыре голевые передачи. Всего в Континентальной хоккейной лиге Порядин провёл 86 матчей за нижнекамскую команду и набрал в них 24 очка.

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